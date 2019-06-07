Жительница Шарковщины взяла кредит с помощью украденного у соседки паспорта

7 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Шарковщинским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства хищения паспорта и покушения на мошенничество, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Жительница райцентра летом 2018 года была у соседки в гостях и похитила у нее паспорт. При расследовании выяснилось, что подозреваемая с помощью документа пыталась получить кредиты в нескольких банках Витебска на общую сумму в Br15 тыс. Женщине в итоге удалось получить деньги - около Br6,5 тыс. Ими она распорядилась по своему усмотрению.

После кражи паспорта следователи возбудили уголовное дело по ст.378 УК (хищение паспорта). Дополнительно возбуждено дело по ч.1 ст.14 и ч.3 ст.209 (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.

Подозреваемая ранее судима не была. Ущерб возместила частично.-0-