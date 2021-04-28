Жительницу Пружан ждет суд за оскорбление Президента

28 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Пружанского района направила в суд уголовное дело о публичном оскорблении Президента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

По данным следствия, 53-летняя женщина опубликовала в социальной сети тексты с оскорбительными выражениями. Их содержание порочило честь и достоинство главы государства. Эта информация была доступна неограниченному кругу пользователей интернета.

После изучения уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу о полном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.368 УК. Прокурор оставил без изменения меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.-0-