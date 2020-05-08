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08 мая 2020, 10:26
Павел Легкий

Конкурсу "Золотая Литера" необходимо расширять свой объем и географию

Павел Легкий
Павел Легкий
Первый заместитель министра информации Беларуси

Стали известны обладатели одной из самых престижных журналистских премий страны. Жюри обнародовало итоги XVI Национального конкурса "Золотая Литера". Всего было прислано свыше 400 заявок по 25 номинациям. Из них 269 - региональные СМИ от 81 редакции, республиканские СМИ - 108 заявок от 31 редакции, корпоративные - 23.

Беседуем с первым заместителем министра информации Беларуси Павлом Легким о том, чем запомнится нынешний смотр журналистского мастерства и как может измениться "Золотая Литера" в следующем году.

- В последнее время особенно четко прослеживаются несколько тенденций: во-первых, все больше желающих принять участие в конкурсе. К примеру, в 2018 году было 260 заявок, в 2019 - уже 348, а в этом - ровно 400. Во-вторых, номинации становятся персонифицированными, личностными, ведь важно подчеркнуть труд не просто коллектива, но и конкретного журналиста. Для творческого человека именно адресное поощрение играет колоссальную роль. Впервые в этом году принимали участие сетевые издания. Данный сектор массовой информации только набирает обороты, и мы призываем такие СМИ к активному участию в нашей отраслевой жизни.

Особенностью нынешней "Золотой Литеры" является и то, что в номинации "За вклад в журналистику" отмечены не один, а два знаковых профессионала: патриарх отечественной журналистики Павел Сафронович Ерошенко (Военное информационное агентство ВС Республики Беларусь "Ваяр") и широко известный в журналистских кругах Сергей Григорьевич Михович (Издательский дом "Беларусь сегодня"). Это профессионалы своего дела, их материалы являют собой лучшие образцы журналистского мастерства.

- В этом году особенно заметно, что наши региональные СМИ тоже имеют свои профессиональные амбиции…

- Радует, что в орбиту конкурса вовлекается все больше и больше региональных СМИ. В этом году от них поступило 269 заявок. Раньше наблюдалась другая картина: наши уважаемые региональные коллеги стеснялись поучаствовать в конкурсе, побаивались, не верили в свой успех, а это не совсем правильно. Так что приток конкурсантов из регионов, безусловно, очень добрый знак. Министерство информации уделяет особое внимание развитию региональной прессы, в частности плотно занимаемся вопросами их цифровой трансформации, активизацией творческого потенциала, финансово-экономического здоровья, монетизацией контента и так далее. Отмечу три популярных номинации с наибольшим количеством заявок. На "Лучшие материалы социально-экономической тематики" среди областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий поступило 46 заявок. На победу в категории "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики" претендовали 39 участников. На Гран-при "Лучший творческий проект года областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий" - 38 кандидатов. Наши регионы, безусловно, стали гораздо смелее, однако их участие пока еще маловато. Ждем от них более заметной инициативы и активности, как, впрочем, и со стороны корпоративных СМИ.

- Нужны ли вообще такие творческие конкурсы?

- Это исключительно нужное и полезное дело. В этом плане Беларусь не уникальна: во всех странах, где бурно и всестороннее развивается журналистика, обязательно присутствуют подобного рода соревнования профессионального мастерства. В нашей стране это еще и важнейший стимул для развития кадрового творческого журналистского потенциала. Поэтому конкурсу необходимо расширять свой объем и географию.

- Как бы вы оценили уровень работ, представленных на конкурс?

- В целом жюри увидело не менее качественную журналистику, чем в прошлые годы, и это отрадно, потому что сегодня именно качество является важнейшим для журналистики в целом. Рядовой пользователь, регистрируясь в социальных сетях, мессенджерах, YouTube, становится фактически сам себе журналистом, при этом он не связан каким-либо профессиональными обязанностями. Шквал фейков, заполняющий наше информационное пространство, вал низкокачественной, откровенно слабой журналистики лишний раз подчеркивают, насколько важна работа наших традиционных СМИ. Еще раз отмечу, что появилось больше интересных, талантливых журналистов со своей позицией, мнением, они становятся своего рода маяками СМИ, на их имена "идут" читатели, и эта авторская журналистика у нас достаточно качественная, востребованная у аудитории.

- Расскажите о том, как работает конкурсное жюри?

- В жюри из 11 человек трое - представители факультета журналистки БГУ. Это профессионалы, которые непосредственно занимаются подготовкой кадров для белорусских СМИ, они хорошо знают не только практику, но и теорию журналистики. Такой подход повышает качество оценки, снижает степень субъективизма, присутствующего во взглядах каждого человека. Наша же задача - сделать конкурс максимально объективным. Возможно, в следующем году расширим состав жюри, включим еще больше профессионалов… Хотя у нас и так достаточно сложная система оценок - по 10-балльной шкале. Поэтому в работе жюри возникают порой спорные моменты, когда друг с другом долго выясняем, на чем остановиться. Но самое главное, что все это делается транспарентно и открыто.

- Эпидемия коронавируса помешала "Золотой Литере"?

- К сожалению, помешала: вынуждены были объявить результаты конкурса онлайн. Торжественную церемонию награждения "Золотой Литерой" проведем в конце сентября, в рамках нашей традиционной выставки "СМИ в Беларуси", которая перенесена по этой же причине. Так что победители и лауреаты обязательно получат заслуженные статуэтки и дипломы в привычном формате, в праздничной обстановке.

Елена ЕЛОВИК,

БЕЛТА.-0-

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