Известный российский социолог Евгений Копатько - о том, как будет развиваться союзная интеграция и почему "ошибки" соцопросов стали привычной темой общественных дискуссий.

- Евгений Эдуардович, на беседу с вами в Академии управления при Президенте Республики Беларусь собрались жители из разных уголков нашей страны. О чем вы с ними говорили?

- Это было фокусированное групповое интервью. Говорили с экспертами из белорусских регионов об очередной годовщине Союзного государства: перспективах его развития, вызывающих особый интерес аспектах интеграции, основных достижениях в социально-экономической, политической, гуманитарной сферах. Вопросов сформулировано много. Мы пытались актуализировать самые главные, оценить степень вовлеченности людей в эти процессы, их ожидания на сей счет. Было видно, что эксперты выступают за живой диалог не только между политиками и властью, но и между гражданами России и Беларуси.

- Недавно в нашей стране проводился масштабный соцопрос "Социальное мышление". Вы видели его результаты?

- Безусловно. Данное исследование важно и для белорусского общества, и для тех, кто занимается темой российско-белорусских и украинско-белорусских отношений. Каждый из его компонентов имеет определенные задачи и несет свою смысловую нагрузку. Пытаемся отработать инструментарий, выделить ключевые направления для нашего дальнейшего социологического исследования, которое, как предполагаю, вписывается в этот общий контекст. Попробуем сделать количественное и качественное исследование российско-белорусской тематики, на это есть общественный запрос. Мир стремительно меняется, и необходимо понять, что необходимо сделать для сохранения близких отношений не только между нашими странами, но и их гражданами, как наладить по-настоящему плодотворное и глубокое сотрудничество.

- В опросе "Социальное мышление" участвовали 9896 респондентов из 108 населенных пунктов Беларуси. Цифры впечатляют?

- Они действительно большие и свидетельствуют о серьезности исследования. В социологии есть понятие погрешности, зависящее от задач, географии и размера выборки. Как правило, чем больше выборка, тем меньше погрешностей. В США, для сравнения, Институт Гэллапа делает выборку из расчета 1600 респондентов на 320 миллионов человек, в Российской Федерации на 145 миллионов - тоже 1600, на Украине на 40 с лишним миллионов в начале 90-х годов стандарты были 1000-1200 респондентов, а в середине и второй половине 90-х - 1800-2000 респондентов.

- Вы не впервые в Беларуси?

- Не раз приходилось бывать у вас. Думаю, что прежде всего белорусским коллегам интересна моя позиция как эксперта, работающего в разных странах и оценивающего ситуацию со стороны. Безусловно, я вовлечен в данный процесс и своей работой пытаюсь каким-то образом привлечь внимание российских СМИ и экспертов к темам, которые требуют доработки и уточнения.

- Затронет ли ваше исследование каким-либо образом проблемы, которые принесла эпидемия коронавируса?

- Новые вызовы, конечно же, в центре внимания моего и коллег. Особенно касающиеся социального поведения в период пандемии. Ковид принес проблемы, общие для всех стран и приватные для каждой в отдельности. Я бы предложил белорусским коллегам сосредоточиться на том, что поможет преодолеть их совместно, и как наше общество справляется с подобной задачей.

- Ваше отношение к утверждению о том, что публикация социсследований выполняет идеологическую функцию, а зачастую манипулирует общественным сознанием?

- Любое выступление, публичная дискуссия, видео в TikTok или YouTubе можно подвести под эту черту. Однако когда человек профессионально выполняет свою работу, он не манипулирует, а создает новые знания, дает новую информацию. В социологии нет правильных или неправильных ответов, есть ваша уникальная точка зрения. Количество субъективных оценок позволяет социологам дать более-менее объективную картину на данный момент времени. Почему более-менее? Потому что в динамике, допустим, та же политическая ситуация меняется, и мы должны оценить эти преобразования. Если же речь идет о каких-то константах, ценностных ориентирах, не подверженных быстрым переменам, то важно четко зафиксировать ключевые показатели и оценочные суждения. Социология - это инструмент, который помогает власти принимать правильные управленческие решения. И если руководство хотело бы донести до граждан страны какую-то политическую, экономическую идею, мы, социологи, смотрим на то, как сами люди воспринимают новацию, понятен ли им смысл идеи и насколько готовы ее принять. Вопрос о манипуляциях мне много раз задавали политики. Конечно, они возможны. Но вряд ли серьезные социологические компании согласятся угробить свою репутацию. Я в профессии 33 года, видел еще первые исследования во времена СССР. Жизненная и профессиональна практика укрепила мнение о том, что делаю очень важную и нужную работу и дорожу своим именем.

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета 7 Дней.-0-