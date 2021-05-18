300-метровый небоскреб в Китае внезапно накренился

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальны случай удалось запечатлеть местным жителям города Шэньчжэнь в Китае. Внимание на кадры обратило издание France24.

Днем в центре города внезапно накренился 300-метровый небоскреб. Причем, крен был заметен невооруженным глазом. Люди принялись в срочном порядке покидать здание и территорию вокруг. К слову, крен был особенно заметен для тех, кто находился внутри постройки. Здание SEG Plaza было построено в 2000 году, внутри него 73 этажа.

Причина крена пока неизвестна, однако власти перекрыли дороги на всех ближайших улицах. Пострадавших нет, начато расследование случившегося. -0-