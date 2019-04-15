Актер Бенедикт Камбербэтч сбил человека

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли сыщика Шерлока Холмса в сериале "Шерлок", сбил человека, пишет The Sun .

Известно, что авария произошла на острове Уайт у побережья Англии. Камбербэтч за рулем своего зеленого Lamborghini ехал по одной из проселочных дорог, когда под колеса автомобиля попал 63-летний велосипедист.

Известно, что пожилой мужчина не сразу узнал популярного актера, так как на нем была кепка. Бенедикт Камбербэтч предложил подвезти пострадавшего до больницы, а также обменялся с ним контактами. Он попросил не сообщать о произошедшем в полицию.

Камбербэтч также известен по ролям в фильмах "Стартрек. Возмездие", "Пятая власть", "Игра в имитацию", "Доктор Стрэндж". В марте появилась информация о том, что актер примет участие в съемках военно-исторической драмы режиссера Сэма Мендеса "1917".-0-