Аллигаторы устроили эпичную драку на крыльце дома

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница американского округа Форт-Майерс стала свидетелем эпичной схватки двух аллигаторов, сообщает издание NDTV.

Женщина мирно пила у себя дома утренний кофе, когда на крыльце услышала странные звуки. Она вышла посмотреть, но после незамедлительно вернулась в дом за камерой. Прямо перед входом в жилище встретились два аллигатора. Один из них огрызнулся, из-за чего завязалась эпичная схватка.

Женщина была поражена увиденным, однако не прекратила съемку. В итоге, один аллигатор укусил другого, а после рептилии принялись устраивать беспорядок. Местная жительница сообщила о случившемся в департамент охраны дикой природы, но когда они прибыли на место, аллигаторы уже разошлись по своим делам.-0-