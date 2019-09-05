Артист Валентин Гафт в тяжелом состоянии: его парализовало после инсульта

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5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи оценивают состояние артиста как тяжелое, об этом сообщает телеканал
Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта. Сейчас артист проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы.
Напомним, народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт седьмого августа. Его госпитализировали в реанимацию, после того как самочувствие артиста резко ухудшилось. Врачи провели хирургическую операцию, чтобы стабилизировать его состояние, а затем перевели пациента в неврологическое отделение для реабилитации. -0-