11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна. Об этом ТАСС сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
"Сегодня утром он пришел в себя", - сказал Вадим Горжанкин.
Бари Алибасов был введен в медикаментозный сон 6 июня. Как сообщил его представитель, медики надеялись таким образом устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии. 10 июня в сети стали появляться публикации об открывшемся у Бари Алибасова внутреннем кровотечении, однако сын продюсера Бари Алибасов - младший назвал эту информацию не соответствующей действительности.
4 июня помощник музыканта Сергей Моцарь сообщил, что Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в НИИ им. Склифосовского.
Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп "Интеграл" и "На-На". 6 июня ему исполнилось 72 года.-0-
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