Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи 6 июня ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна, в котором он пробудет, по прогнозам, два дня. Об этом сообщил ТАСС сын продюсера Бари Алибасов.

Сын музыканта также уточнил, что врачи оценивают состояние Бари Алибасова как стабильно тяжелое. "Ни о какой операции речи не идет. Врачам надо посмотреть, будут ли какие-то улучшения в ближайшие дни, и уже потом будут предпринимать какие-то шаги", - пояснил он.

4 июня стало известно, что Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России. Он создал группы "Интеграл" и "На-На". 6 июня музыканту исполнилось 72 года.-0-