Блогерша укрепила волосы дома так, что этот лайфхак одобрил опытный стилист - видео

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети можно встретить огромное число разнообразных лайфхаков по уходу за волосами, но девушка по имени Беки Воспер из Австралии, пожалуй, нашла самый простой. К слову, его одобрил стилист мирового уровня.

В ролике, загруженным в TikTok, блогерша берет обычный длиннозерновой рис. Сначала она его промывает, а после добавляет в емкость и встряхивает, чтобы замочить и сделать раствор. После этого Беки Воспер добавляет немного яблочного уксуса.

Дальше дело остается за малым: на влажные волосы нанести пульверизатором получившуюся смесь и расчесаться. Удивительно, но результат не заставил себя ждать, а стилист мирового уровня из Лондона Джек Болл уточнил, что это средство поможет восстановить волосы, ведь содержит в себе много минералов, аминокислот и витаминов, в том числе B, C и E. -0-