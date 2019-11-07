Британский словарь назвал главное словосочетание года

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторы словаря Collins English Dictionary назвали главное словосочетание 2019 года - климатическая забастовка (climate strike), сообщает BBC .

Такой выбор объясняется тем, что в нынешнем году словосочетание "климатическая забастовка" употреблялось в среднем в 100 раз чаще, чем в 2018-м.

Эта фраза попала в заголовки газет после того, как множество людей присоединились к протестам против изменения климата во всем мире. Термин "климатическая забастовка" был впервые зарегистрирован в ноябре 2015 года во время конференции ООН по изменению климата в Париже. В этом году его распространение произошло благодаря шведской активистке Грете Тунберг, которая устраивала забастовку возле парламента Швеции. Она также известна эмоциональной речью в ООН.

В 2018 году составители словаря выбрали словом года single-use (одноразовый), в 2017-м - fake news (фейковые новости).-0-