Череп мамонта с кладом внутри найден в Подмосковье

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При проведении археологических раскопок в российском Подмосковье был обнаружен череп мамонта с кладом внутри, сообщает телеканал "МИР 24".

Череп мамонта был найден вместе с древними артефактами на Зарайской стоянке - памятнике мирового значения эпохи верхнего палеолита. Археологам удалось извлечь из земли крупные кости мамонта, зубы и целые челюсти, а также череп со спрятанным внутри кладом - кремневыми изделиями и заготовками орудий. Также найден листовидный бифациальный наконечник, ставший уникальным экземпляром коллекции. Кроме того, исследователям посчастливилось обнаружить очаг и жилище первобытного человека.

Зарайская стоянка - древнейшее место обитания людей в Подмосковье. В ходе раскопок в этом районе были выявлены десятки артефактов, в том числе четыре места древних поселений, возраст которых может достигать 23 тыс. лет.-0-