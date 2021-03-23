Дельфины вновь поплавали в каналах Венеции, пока город на карантине - видео

Скриншот из видео
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два необычных "туриста" наведались в самый романтичный город Италии и попали на видео.
Журналист агентства Reuters запечатлел интересных животных в чистых водах города. Из-за карантина каналы Венеции стали лазурного цвета, что и привлекло двух дельфинов.
Они поплавали в районе домов, а позже отправились по своим делам. Специалисты считают, что рыбы все чаще заплывают в "город на воде" из-за отсутствия туристов, ведь без людей вода в каналах Венеции стала практически прозрачной. -0-