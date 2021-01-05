"Девушка Бонда" Таня Робертс жива, но в тяжелом состоянии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса и модель Таня Робертс, о смерти которой сообщили СМИ, на самом деле жива и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Associated Press.

Представитель актрисы рассказал, что в канун Рождества актриса упала во время прогулки с собаками. Вернувшись домой, она потеряла сознание. Ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Таня Робертс снялась в фильме "Вид на убийство" (1985), где ее партнером был Роджер Мур, исполнивший роль Джеймса Бонда. Робертс также сыграла главные роли в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина - королева джунглей" и "Почти беременна". Всего на ее счету 41 актерская работа, начиная с 70-х годов.-0-