Для погибших героев "Игры престолов" создали отдельное "кладбище"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии выхода финального сезона сериала "Игра престолов" австралийская телекомпания Foxtel организовала недалеко от Сиднея кладбище для погибших героев сериала. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте телекомпании.

На кладбище можно найти "могилы" леди Маргери Тирелл, Рамси Болтона, кхала Дрого, Джоффри Баратеона, Ходора, Мизинца и других персонажей культового сериала.

Помимо этого там же можно найти и семейный склеп Старков, где находятся надгробия не только самого Неда Старка, его жены Кейтлин и их сыновей Рикона и Робба с супругой Талисой, но и лютоволков.

По соседству с ними в другом семейном склепе "похоронены" король Роберт Баратеон и дети, которых он считал родными: Томмен и Мирцелла.-0-

Фото Instagram-аккаунт телекомпании Foxtel