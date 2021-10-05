Дронопад: световое шоу в Китае пошло не по плану и попало на видео

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Китае организаторы праздника решили устроить воздушное представление и привлекли к этому сотни дронов, однако что-то пошло не по плану. Кадры разместили на YouTube.

Выступление проходило в городе Чжэнчжоу, где в небо поднялись около двух сотен дронов. Им предстояло показать световое шоу и выстроиться в красивую надпись, однако в самый разгар праздника устройства начали падать на землю. Причем, некоторые из них погасли и резко направились к месту, где зрители наблюдали за шоу.

Дронопад попал на видео и напугал многих посетителей праздника. С другой стороны, о пострадавших не сообщалось, а вот организаторы отметили, что причиной падения беспилотников могла стать ошибка в эксплуатации или в ПО. -0-