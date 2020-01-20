Екатерина Климова без косметики выглядит как девочка

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 41-летняя Екатерина Климова отдыхает на Бали. Она регулярно постит свежие фотографии в личном Instagram-аккаунте.

Очередная серия фотографий - с пляжа. На них актриса делает селфи. При этом на ней нет косметики. Подписчики были восхищены внешним видом артистки, ее молодостью и свежестью. До этого порцию восхищения получили ее стройные ноги. Не обделили вниманием и дочь актрисы, которая получила множество комплиментов по поводу ее голубого купальника.-0-

Снимок ненакрашенной Елены Яковлевой испугал фанатов Большинство подписчиков не оценило естесственность Яковлевой. Они посчитали ее внешний вид неопрятным. Впрочем, нашлись и те, кому Яковлева нравится в любом виде: и с макияжем, и без.