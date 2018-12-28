Елена Малышева показала семейные фото

28 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Елена Малышева радует своих подписчиков в Instagram постами о своей жизни. Недавно телеведущая решила познакомить фанатов со своей семьей. Она опубликовала видео, на котором показывает фотографии своих родственников.

В кадр попали родители Елены Малышевой, дети и внуки. Ведущая нежно подписала видео, а поклонники засыпали ее пожеланиями здоровья и словами восхищения.-0-