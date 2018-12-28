Елена Малышева показала семейные фото

28 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Елена Малышева радует своих подписчиков в Instagram постами о своей жизни. Недавно телеведущая решила познакомить фанатов со своей семьей. Она опубликовала видео, на котором показывает фотографии своих родственников.
В кадр попали родители Елены Малышевой, дети и внуки. Ведущая нежно подписала видео, а поклонники засыпали ее пожеланиями здоровья и словами восхищения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4456 BYN
|2.46 BYN
|2.47 BYN
|USD
|2.1495 BYN
|2.153 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.1141 BYN
|3.085 BYN
|3.114 BYN