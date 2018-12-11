Малышева поделилась секретом молодости

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. 57-летняя телеведущая шоу "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала о том, как ей удается сохранить молодость: она делает уколы гиалуроновой кислоты и инъекции ботокса. Об этом Малышева поведала на шоу Вячеслава Манучарова под названием "Эмпатия Манучи".
Малышева подчеркнула, что, если у женщины есть возможность проводить подобные процедуры, надо их делать.
Телеведущая отметила, что она не успевает зацикливаться на внешности из-за большого количества работы.
Напомним, что в последнее время Елена Малышева постоянно удивляет публику. К примеру, недавно она сменила имидж и рассказала, как ей удалось похудеть на 10 кг.
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