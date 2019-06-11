Эпические приключения ждут. Вышел трейлер мультфильма "Холодное сердце 2"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Disney опубликовал на YouTube первый полноценный трейлер мультфильма "Холодное сердце 2".

На этот раз главные герои Анна, Эльза, Кристофер, его олень Свен и вечный снеговик-весельчак Олаф должны будут покинуть королевство Эренделл, чтобы отправиться на север.

Они собираются узнать тайны древних легенд, историю происхождения своей страны и выяснить, откуда у Эльзы ее необычные способности. В широкий прокат мультфильм выйдет 28 ноября. -0-