Эпические приключения ждут. Вышел трейлер мультфильма "Холодное сердце 2"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Disney опубликовал на YouTube первый полноценный трейлер мультфильма "Холодное сердце 2".
На этот раз главные герои Анна, Эльза, Кристофер, его олень Свен и вечный снеговик-весельчак Олаф должны будут покинуть королевство Эренделл, чтобы отправиться на север.
Они собираются узнать тайны древних легенд, историю происхождения своей страны и выяснить, откуда у Эльзы ее необычные способности. В широкий прокат мультфильм выйдет 28 ноября. -0-
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