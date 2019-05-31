Селфи с русалкой, дракон на заднем дворе и никакой магии: вышел тизер мультика "Вперед"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия Pixar показала первый трейлер своего нового мультфильма под названием "Вперед". Картина расскажет о двух братьях эльфах, которые живут в мире, где исчезла вся магия.
Гномы стали садовниками, дракон теперь домашнее животное, а русалка делает селфи в бассейне, пусть и надувном.
Многие волшебные существа смирились с такой судьбой, но главные герои не собираются сдаваться и отправляются в путь, чтобы отыскать последние крупицы магии.
Мультфильм выйдет на большие экраны 4 марта следующего года, а озвучат персонажей голливудские звезды. Свои голоса героям подарят Крисс Пратт, Том Холланд, Октавия Спенсер и многие другие. -0-
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