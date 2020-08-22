Это Сочи? Корова вышла из моря и удивила туристов - видео

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдыхающие на пляже в Ирландии были слегка удивлены, когда из моря на берегу появилась корова. Кадрами они поделились на YouTube.

Отмечается, что случай произошел в городе Бангер. Люди мирно проводили время на пляже, когда из воды на сушу вышла внушительных размеров корова. Разумеется, свидетели этого события были "слегка" удивлены.

В свою очередь, животное тоже не особо обрадовалось людям и принялось убегать, а может быть, корова была расстроена, что вышла на берег в Ирландии, а не в Сочи. Впрочем, местные жители предположили, что буренка оказалась на одном из островов во время прилива, а когда вода отступила - решила вернуться на родное пастбище. -0-