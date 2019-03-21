Галкин умилил новым видео с Лизой и Гарри

21 марта, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое семейное видео. На нем пятилетние дети шоумена завтракают. Лиза продемонстрировала снеговика, которого девочка сделала из сосисок и ягод. Гарри же завтракать не спешит, поэтому рассказывает об устройстве игрушки.
Маленькие Лиза и Гарри умилили фанатов. Под видеозаписью было оставлено большое количество добрых комментариев и пожеланий.-0-
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