Галкин умилил новым видео с Лизой и Гарри

21 марта, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое семейное видео. На нем пятилетние дети шоумена завтракают. Лиза продемонстрировала снеговика, которого девочка сделала из сосисок и ягод. Гарри же завтракать не спешит, поэтому рассказывает об устройстве игрушки.

Маленькие Лиза и Гарри умилили фанатов. Под видеозаписью было оставлено большое количество добрых комментариев и пожеланий.-0-