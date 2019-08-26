Граффити Бэнкси, посвященное Brexit, закрасили

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочие избавились от рисунка знаменитого английского художника Бэнкси, об этом пишет BBC .

Граффити было нарисовано на здании в британском городе Дувр. На нем был изображен флаг ЕС и одна разрушенная звезда, символизирующая скорый выход Великобритании из ЕС.

По информации издания, возле торца здания, где был рисунок, установили леса и рисунок художника, личность которого неизвестна, исчезла за несколько дней.

Это не первая работа Бэнкси, посвященная Brexit. Ранее художник сделал граффити в аэропорту Хитроу. -0-