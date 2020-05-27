Хозяева долго не могли продать дом, но им на помощь пришел снежный человек - фото

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявление о продаже дома в городке Фелтон долгое время не пользовалось популярностью, однако все изменилось, когда к хозяевам на помощь пришел снежный человек, сообщает BoredPanda.

Коттедж находится в лесу и стал излюбленным местом бигфута. Как позже выяснилось, объявление о продаже досталось очень креативному риелтору, который решил подойти к продаже с творческой стороны.

Агент по недвижимости рассказал, что во время первой съемки дома решил ее разнообразить и нашел костюм снежного человека. После этого он загрузил фото на сайт по продаже домовZillow, и объявление тут же стало вирусным.

Люди от души посмеялись над задумкой, а количество заявок на осмотр дома возросло в разы. Такое решение не только подняло покупателям настроение, но и разбавило серые будни снежного человека.-0-

Фото Zillow