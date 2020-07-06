Хозяйка поймала воришку кексиков, когда установила скрытую камеру - видео

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании на карантине увлеклась выпечкой, однако попробовать свои творения ей так и не удалось. На забавную историю обратило внимание издание Daily Mail.

25-летняя Кара Пробин экспериментировала в готовке тортов, кексов и пирогов, однако каждый раз ее труды бесследно пропадали. Она догадывалась, что в этом могут быть виноваты ее домашние любимцы, однако решила в этом удостовериться.

Девушка установила на кухне скрытую камеру. Долго ей ждать не пришлось, ведь воришка кексиков уже совсем скоро пришел за очередной порцией лакомств. Как оказалось, один из ее песиков по кличке Ривер принялся таскать еду и попал в объектив камеры. Забавными кадрами Кара поделилась в сети, где юзеры с удовольствием посмотрели видео несколько десятков тысяч раз. -0-