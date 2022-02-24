Идеальная маскировка: эти люди случайно "слились" с обстановкой и рассмешили сеть (Фото)

Фото Reddit

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Думаете, что камуфляж бывает только в дикой природе? Это не так, ведь иногда случайно может "исчезнуть" и человек. Пользователи Reddit представили несколько забавных моментов, когда они подобрали элементы одежды таким образом, что случайно "слились" с окружающей обстановкой. Кто-то, даже не задумываясь, выбрал платье или рубашку в тон предметов, а другие подобрали носки, идеально подходящие под рисунок на обоях. Впрочем, выглядит это очень забавно, что уже прозвали в сети идеальной маскировкой. Неудивительно, что этот тренд набрал популярность среди людей и быстро собрал огромное число лайков.-0- Фото Reddit ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ Осторожно, милые фото! Один взгляд на этих спящих животных заставит вас растаять Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!