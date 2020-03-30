Игорь Николаев поделился результатами теста на коронавирус

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец и композитор Игорь Николаев разместил в своем Instagram новый пост, который обрадовал не только его близких, но и миллионы фанатов.

Артист показал в социальной сети бланк с результатами его анализов на COVID-19. "Долгожданный результат: COVID-19 "ОТРИЦАТЕЛЬНО!"" - написал Игорь Николаев в подписи к фото.

Также в подписи к посту певец поблагодарил всех, кто его поддерживал и кто верил в положительный исход обследования. Напомним, Игорь Николаев был госпитализирован в больницу 26 марта с подозрением на коронавирус. -0-