"Как трогательно!" - Родители бросили птенца эму, однако он обрел дом и новых друзей

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Птенец эму, от которого отказались родители, оказался в приюте для диких животных и его жизнь изменилась полностью. Об этом пишет Daily Mail.

Работники благотворительной организации из города Девицес в Великобритании нашли милого птенца эму, которого бросили родители. Точнее, взрослые особи оставили десять яиц, которые и обнаружили люди.

Малышей поместили в инкубатор, однако только один птенец вылупился. Милую птичку назвали Таз и разместили с другими спасенными животными. Некоторое время эму терялся среди нового окружения, но позже нашел новых друзей. Малыш подружился с шестью козлятами, которые родились незадолго до него.

Фото Daily Mail

Теперь животные проводят все время вместе: они играют, бегают и изучают окружающий мир вместе. Неудивительно, что все снимки этой дружной компании вызывают у людей только один комментарий: "Как трогательно!". -0-