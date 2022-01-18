Кому не стоит бояться штамма омикрон – рассказал врач

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штаммом омикрон переболеют около 60-70 процентов населения Земли. И произойдет это в ближайшее время, считает врач и телеведущий Александр Мясников, пишет "Вечерняя Москва".

Специалист рассказал, что новый штамм не страшен людям, которые генетически устойчивы к инфекциям. Высока вероятность, что омикрон обойдет и тех, у кого сильный иммунитет, то есть людей, которые не подвержены ОРЗ.

Напомним, новый штамм B.1.1.529 обнаружили в конце ноября 2021 года в Ботсване и ЮАР. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом.

Симптомы омикрона проявляются от усталости до головной боли, ломоты в теле. Случаи заражения выявили более чем в 100 странах.-0-

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