Космический рассвет и необычная архитектура: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Когда зажглись первые звезды, какие архитектурные сооружения поразили воображение фотографов, зачем «жука» переделали в гоночный болид и как представляют себе мультяшные интерьеры маститые дизайнеры. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Астрономы назвали время космического рассвета

Первые звезды во Вселенной сформировались спустя 250–350 млн лет после ее возникновения. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона. Результаты изучения шести самых далеких галактик опубликованы в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Мультипликационные интерьеры вживую – решения от дизайнеров

Анимационная студия, основанная в 1985 году знаменитым режиссером Хаяо Миядзаки, известна увлекательными, трогательными и очень красочными мультфильмами. Дизайнеры одной из британских студий воссоздали интерьеры пяти комнат, которые появляются в кадре.

Очень зрелищная архитектура

Люди творческие зачастую живут словно в собственной вселенной, и архитекторы – не исключение. Некоторые и вовсе не ограничивают полет фантазии банальными бытовыми нуждами жильцов. Предлагаем посмотреть на дома, которые очень интересно фотографировать, но в которых не каждый захотел бы поселиться.

Nissan Juke нарядили под гоночный болид

Концепт Rally Tribute выпущен компанией Nissan к 50-летию победы гонщика Эдгара Херрманна за рулем Datsun 240Z в 1971 году. На изображениях красуется Nissan Juke второго поколения в ливрее, соответствующей окраске легендарного автомобиля.

Запеченная фета с перцем

Делимся рецептом легкого низкокалорийного блюда с сезонными овощами и любимым сыром. Это очень вкусно!

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Фото из открытых источников