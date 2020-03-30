Кот разорвал обои, и перед хозяйкой открылось настоящее произведение искусства - видео

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из американского штата Аризона Сиджи Джекман является хозяйкой очень энергичного котика, который не прочь поточить свои когти обо все, что только подвернется под лапу.

В очередной раз пушистик решил почесать свои ногти об обои, однако никто не ожидал того, что произошло дальше. Девушка уже была готова накричать на непоседливого кота, однако ее внимание привлек рисунок, который скрывался под сорванными обоями.

Вместе с сыном Сиджи оборвала остальные обои в комнате и перед ними предстала удивительная фреска на все стены с огромным количеством ярких цветов и необычных образов.

На стенах изображен водоем, а также статуя, берег и пышные облака. Выглядит картина потрясающе, поэтому хозяева дома, которые переехали сюда два года назад, решили отыскать автора и опубликовали историю в Facebook.

Удивительно, но художник сам связался с семьей. Им оказался Джоди Бэйлс, который разрисовал комнату для своего ребенка. -0-