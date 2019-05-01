Кристина Орбакайте показала эмоциональные фото с дочкой

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Кристина Орбакайте опубликовала в личном Instagram-аккаунте трогательные фото с дочкой Клавдией.
На снимках видно, что они находятся в зрительном зале. Семилетняя Клава очень эмоционально реагирует на представление. Видно, что оно ей нравится.
Трогательные семейные снимки понравились поклонникам Кристины Орбакайте - они оставили множество комментариев с теплыми словами и пожеланиями.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.357 BYN
|2.348 BYN
|2.368 BYN
|USD
|2.1057 BYN
|2.096 BYN
|2.108 BYN
|RUB
|3.2645 BYN
|3.24 BYN
|3.27 BYN