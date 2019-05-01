Кристина Орбакайте показала эмоциональные фото с дочкой

Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией. Фото из Instagram-аккаунта

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Кристина Орбакайте опубликовала в личном Instagram-аккаунте трогательные фото с дочкой Клавдией.

На снимках видно, что они находятся в зрительном зале. Семилетняя Клава очень эмоционально реагирует на представление. Видно, что оно ей нравится.

Трогательные семейные снимки понравились поклонникам Кристины Орбакайте - они оставили множество комментариев с теплыми словами и пожеланиями.-0-

Фото из Instagram-аккаунта