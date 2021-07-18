Крыска спит в обнимку со своей плюшевой копией - какая милота! (Видео)

Скриншот из видео
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США опубликовала на YouTube небольшой ролик, который очаровал пользователей.
Американка прогуливалась по дому, когда заметила в клетке своей любимой крысы очень милую картину. Она немедленно взяла телефон и запечатлела все на видео.
Оказалось, что ее любимая крыска по кличке Ларри сладко уснула в обнимку со своей плюшевой копией. Картина получилась настолько милой и умиротворенной, что пользователи сети оказались в полном восторге. -0-