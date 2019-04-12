Общительный гусь гуляет по Уручью и пристает к прохожим

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по микрорайону Уручье гуляет "ласковый" гусь и пристает к прохожим. Информация об этом появилась в эфире телеканала СТВ .

Видео и фото с доброжелательным гусем прислал журналистам их подписчик Олег Лысак в социальных сетях. Как рассказал сам мужчина, он с коллегами по работе заметил общительную птицу, когда та приставала к прохожим в районе улицы Городецкой.

Гусь буквально ручной и "очень забавный, прохожие останавливались, смотрели и не знали, что с ним делать". Откуда он взялся посреди жилой застройки, неизвестно: водоемы в этом районе есть, но находятся на приличном расстоянии от места, где была найдена птица - в 10 минутах ходьбы человеческим шагом.

Скорее всего, птица домашняя: на одном из фото видна шлейка наподобие собачьей и поддерживающая емкость, вероятно, для сбора продуктов жизнедеятельности гуся. Что стало с птицей после прогулки неизвестно.