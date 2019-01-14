Леонид Агутин возмутил подписчиков в Instagram снимком своей дочери

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое семейное фото российского певца и композитора Леонида Агутина вызвало шквал эмоций от фанатов в комментариях на его страничке в Instagram.

На своей странице в соцсети артист опубликовал фото, где он запечатлен вместе с женой и дочерью, и в подписи к снимку пояснил, что это их семейный завтрак в Лос-Анджелесе.

Исполнитель вместе со своей супругой, певицей Анжеликой Варум, прилетел в Лос-Анджелес в гости к дочери Елизавете, которая последние 15 лет живет в США.

Как оказалось, многие пользователи соцсети возмутились "непатриотичностью" певца.

Агутин ответил своим критикам абсолютно спокойно. "Несем российскую культуру в массы", - заявил певец.

Дочь композитора, к слову, тоже связала свою жизнь с музыкой, создав молодежную группу Without Gravity, с которой выступает в школах. В России девушка бывает редко.-0-