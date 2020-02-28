Массовая драка варанов в Индонезии попала на видео

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схватки в дикой природе - привычное явление, но когда друг с другом сражаются несколько животных, то все становится куда интереснее.

Работник парка Комодо в Индонезии проезжал мимо и заметил, как два ящера устроили драку. Они молниеносно кидаются друг на друга, встают на задние лапы и упираются массивными хвостами в землю. Каждый соперник пытается повалить другого на землю, однако в бой вмешиваются еще два варана.

Начинается массовое столкновение. Десять минут идет схватка, а потом только один победить встает над поверженными противниками. К слову, длина самого сильного варана достигает 2,5 метров.-0-