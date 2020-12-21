Несуразный наряд певицы Дуа Липа стал предметом обсуждения в сети

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка из Великобритании Дуа Липа опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание фолловеров.

Пользователи оказались в тупике, когда увидели снимки певицы, сделанные на улице в Нью-Йорке. Причиной критики в адрес Луа Липа стал ее несуразный наряд. Для выхода в свет звезда выбрала короткую куртку, мини-юбку и колготки с туфлями на высоком каблуке. Весь образ был в бело-голубую клетку.

Многие юзеры раскритиковали певицу за такой выбор. Они посчитали, что это "безвкусно", а также уверены, что у Дуа Липа "отсутствует чувство стиля". Впрочем, это не помешало посту собрать около 2,4 миллиона лайков. -0-