Опубликован трейлер к третьему сезону сериала "Очень странные дела"

22 марта, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Компания Netflix опубликовала трейлер к новому сезону сериала "Очень странные дела". В новом сезоне компания подростков продолжит борьбу со странностями в их родном городке Хоукинс.
Известно, что портал в мрачную половину вселенной снова принесет угрозу в реальный мир. В трейлере кинокомпания показала как можно больше ужасающих и интригующих моментов нового сезона. Выход третьего сезона сериала "Очень странные дела" запланирован на 4 июля текущего года.-0-
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