Осторожно, милота! Трогательное развлечение коня и хозяина очаровало YouTube (Видео)

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Ирландии сделал одно из самых милых видео на YouTube.

В подписи парень рассказал, что живет на ферме, где у него есть один очень необычный друг. Мужчина устал после работы по хозяйству и решил прилечь на сено в конюшне. Уже через минуту рядом с ним лежал один из питомцев, который был только рад положить голову на грудь человека.

Причем, конь хотел максимум внимания, поэтому когда парень отвернулся - животное легко ущипнуло его. Тогда парень вернулся к отдыху и обнимашкам. Это трогательное развлечение вне работы очаровало огромное число юзеров сети, ведь за короткое время ролик посмотрели десятки тысяч раз.-0-

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