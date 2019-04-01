Голубой метеор в США попал на видео

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители американского штата Флорида смогли запечатлеть огромный голубой метеор, сообщает CNN .

Как сообщается, местные жители некоторое время наблюдали ослепительную синюю вспышку. Позднее Национальная метеорологическая служба США подтвердила, что это был метеор. Отмечается, что пока не известно, коснулся он Земли или сгорел в атмосфере.

Небесное тело зафиксировали радары, расположенные вблизи округа Тейлор штата Флорида. По предварительным данным, загадочную вспышку также видели в штатах Джорджия и Алабама. По словам экспертов, попадающие в атмосферу Земли метеориты не являются редкостью, однако часто их сложно увидеть.-0-