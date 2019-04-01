Голубой метеор в США попал на видео

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители американского штата Флорида смогли запечатлеть огромный голубой метеор, сообщает
Как сообщается, местные жители некоторое время наблюдали ослепительную синюю вспышку. Позднее Национальная метеорологическая служба США подтвердила, что это был метеор. Отмечается, что пока не известно, коснулся он Земли или сгорел в атмосфере.
Небесное тело зафиксировали радары, расположенные вблизи округа Тейлор штата Флорида. По предварительным данным, загадочную вспышку также видели в штатах Джорджия и Алабама. По словам экспертов, попадающие в атмосферу Земли метеориты не являются редкостью, однако часто их сложно увидеть.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3889 BYN
|2.397 BYN
|2.404 BYN
|USD
|2.1285 BYN
|2.134 BYN
|2.139 BYN
|RUB
|3.2871 BYN
|3.265 BYN
|3.273 BYN