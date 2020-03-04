Певица Жасмин растрогала сеть совместным снимком дочери и отца

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Жасмин опубликовала в Instagram новый пост и растрогала множество поклонников.

Артистка показала нежную фотографию, на которой запечатлен ее отец и дочь. Девочка мило обнимает дедушку, что только добавляет трогательности снимку.

"Когда дети взрослеют, родители стареют, но когда взрослеют внуки, бабушки и дедушки как будто снова молодеют...", - философски подписала пост Жасмин.

Многие поклонники и подписчики согласились с певицей и отметили, что парочка на снимке выглядит очень мило. Разумеется, фанаты не смогли сдержать восхищения и оставили под записью сотни восторженных комментариев.-0-