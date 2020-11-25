Появились фото секретных комнат отдыха для бортпроводников

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети недавно опубликовали несколько снимков тайных комнат бортпроводников, где они отдыхают и спят во время долгих перелетов. Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, на кадрах можно заметить, что секретные комнаты оборудованы спальными местами с матрасами и подушками. Фотографии были сделаны бортпроводниками в самолете Boeing 787 Dreamliner.

Кроме этого, в некоторых других моделях авиалайнеров пилоты и стюардессы могут воспользоваться шкафчиками для хранения личных вещей, кроватями и креслами как в бизнес-классе. Отмечается, что попасть в секретную комнату отдыха можно только после ввода кода на замке. -0-

Фото Daily Mail