Противостояние пса с воздуходувом рассмешило до слез пользователей YouTube (Видео)

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США в один из своих дней решил вновь прибраться во дворе, а для этого взял в руки специальное устройство.

После этого началось самое интересное, что от души повеселило юзеров. В разгар уборки человек услышал соседскую собаку, которая протиснулась в дырку забора и попыталась укусить воздуходув. Это момент американец записал на видео, которое получилось уморительным.

Необычное и забавное противостояние пса с устройством рассмешило до слез пользователей YouTube, ведь кадры за короткое время посмотрели огромное число раз.-0-