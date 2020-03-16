Сербские археологи откопали древний флот неизвестной эпохи

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деревянный флот неизвестной эпохи обнаружен на территории археологического парка Виминациум в Сербии, пишет местная газета "Вечерне новости".

Исторической находке археологи обязаны работникам, занятым на соседствующим с парком угольном разрезе. Экскаватор вскрыл пласт глины, под которым оказался древний корабль длиной 15 м и шириной 2,65 м. Прибывшие на место специалисты парка сразу же приступили к раскопкам. Рядом с кораблем они нашли другие суда. Причем, техника изготовления их очень разная: были и выдолбленные из огромных стволов деревьев, и сделанные из досок. Расположение кораблей позволило ученым предположить, что они, вероятно, были мгновенно погребены и законсервированы под слоем ила и глины.

Пока загадкой остается и то, как суда оказались так далеко (за 2 км) от русла Дуная. Возможно, прежде оно проходило как раз в месте находки, либо здесь протекала другая река - об этом говорят залежи глины, речного песка и речных ракушек.

Не меньше вопросов вызывает глубина, на которой нашли древний флот. В этой местности обычно обнаруживают захоронения древних римлян на глубине 2 м, а корабли оказались на 7-метровой глубине, что соответствует возрасту в 70 тыс. лет. Ученые ждут результатов углеродного анализа древесины, чтобы прояснить этот вопрос.

На территории Сербии во времена Римской империи располагалась провинция Мезия со столицей в крупном городе Виминациум. Его население насчитывало 40 тыс. жителей. Город был основан в I веке н.э., в V веке его разрушили гунны, затем восстановил византийский император Юстиниан (527-565). Окончательно Виминациум уничтожили славянские племена при переселении на юг в VI веке.-0-

Фото "Вечерне новости"