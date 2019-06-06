Сергей Лазарев сменил имидж и озадачил фанатов

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский артист Сергей Лазарев поделился в своем Instagram фото, на котором он предстал с новой стрижкой.

Сергей Лазарев подписал пост: "Короткая стрижка! Голосуем! Да/Нет?".

Певец предложил всем желающим оценить его новый образ и высказать свое честное мнение. Многие звезды российского шоу-бизнеса поддержали Сергея Лазарева, однако нашлись и те подписчики, кто был против такой кардинальной смены имиджа.

Впрочем, мнения разделились и споры продолжаются. Запись в личном Instagram-аккаунте Сергея Лазарева уже собрала более 11 тысяч комментариев и десятки тысяч лайков. Что вы думаете о новой стрижке певца? -0-

Фото из Instagram