Сергей Лазарев сменил имидж и озадачил фанатов

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский артист Сергей Лазарев поделился в своем Instagram фото, на котором он предстал с новой стрижкой.
Сергей Лазарев подписал пост: "Короткая стрижка! Голосуем! Да/Нет?".
Певец предложил всем желающим оценить его новый образ и высказать свое честное мнение. Многие звезды российского шоу-бизнеса поддержали Сергея Лазарева, однако нашлись и те подписчики, кто был против такой кардинальной смены имиджа.
Впрочем, мнения разделились и споры продолжаются. Запись в личном Instagram-аккаунте Сергея Лазарева уже собрала более 11 тысяч комментариев и десятки тысяч лайков. Что вы думаете о новой стрижке певца? -0-
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