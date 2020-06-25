Шахтер нашел невероятно редкий камень и стал богат

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Танзании во время работы в шахте нашел несколько редчайших камней, об этом пишет BBC.
Глава семейства обнаружил в почве два самых больших танзанита, когда-либо выкопанных на планете. Он решил продать находку правительству. Эксперты оценили камни в $3,4 миллиона.
Невероятно редкий камень танзанит добывают только в одной провинций Танзании. Этот драгоценный камень очень редок, а, по словам исследователей, его запасы на планете могут исчезнуть через 20 лет.
Этот невероятно редкий камень обожают ювелиры и знаменитости. Тренд на танзанит задала актриса Элизабет Тейлор. -0-