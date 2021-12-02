Собака пытается взять примерзший мячик, однако ничего не выходит – это забавный конфуз! (Видео)

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Великобритании стал свидетелем очень необычной и забавной ситуации, которая повеселили юзеров YouTube.

Питомец британца оставил свой любимый мячик на улице, а ночью температура опустилась ниже нуля. В итоге получилось, что игрушка примерзла, однако это не остановило собаку по кличке Пенни. Утром животное выбежало на улицу и направилось сразу к мячику, однако у него никак не получалось поднять игрушку.

Собачка долгое время пытается схватить мячик и всячески крутиться вокруг него. Со стороны наблюдать за этим оказалось очень забавным, ведь это очень смешной конфуз. Пришлись по вкусу кадры и пользователям сети, которые очень переживали за песика. Впрочем, автор видео поведал, что в конечном итоге питомец схватил мячик, поэтому все его усилия не остались напрасны. -0-