Соблазнительный вид певицы Дуа Липа взволновал Instagram (Фото)

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая британская певица Дуа Липа побывала на главной радиостанции страны и поделилась фотографиями своего образа, который оказался очень привлекательным.

Певица решила отправиться на интервью и выступление, примерив наряд, который подчеркнул ее соблазнительный вид. Для этого певица Дуа Липа выбрала короткое боди с незамысловатым принтом, высокие сапоги и бомбер черного цвета.

Наряд получился очень впечатляющим, а также подчеркнул природную красоту Дуа Липы, что взволновало пользователей Instagram. Юзеры за непродолжительное время оставили под постом более 2,7 миллионов лайков, а также огромное число восхищенных комментариев. -0-